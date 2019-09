© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Perentoria vittoria dell'Ascoli nel weekend in casa della Juve Stabia. Mattatore di giornata Alessio Da Cruz, esterno dei bianconeri arrivato in prestito dal Parma. Dalle pagine di Tuttosport arrivano alcune dichiarazioni del giocatore di origini olandesi: "Nell’intervallo il mister ci ha fatto capire che avevamo le qualità per poter giocare meglio e vincere, ci ha motivati e caricati e quando sono tornato in campo avevo una gran voglia di segnare e per fortuna ci sono riuscito. Sono felice di aver segnato e aiutato la squadra a sbloccare la partita dopo un primo tempo complicato dove siamo andati in difficoltà. Siamo una squadra da playoff come minimo".