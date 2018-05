Ascoli, da domani squadra in ritiro in vista dell'Ascoli

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

E' ripresa questa mattina la preparazione dell'Avellino dopo la pesante sconfitta interna contro il Cittadella di ieri. Un allenamento, svolto sul prato del 'Partenio', mentre domani la squadra andrà in ritiro in vista dello scontro diretto contro l'Ascoli in programma nel weekend al 'Del Duca'.