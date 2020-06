Ascoli, Di Maso: "Club sano, nessun problema con tifosi e fornitori. Squadra carica"

In una lunga intervista concessa a picenotime.it, il vicepresidente vicario dell'Ascoli Andrea Di Maso ha fatto il punto della situazione in casa bianconera, partendo dai tempi caldi della questione: "Sposo al 100% il modo che i tifosi hanno di vivere con passione l'Ascoli. A breve ci incontreremo con alcuni rappresentanti dei tifosi e, nel rispetto dei ruoli, faremo di tutto per dar loro la possibilità di essere vicini il più possibile alla squadra. Per noi i tifosi sono fondamentali e guai a chi me li tocca! Anche con i fornitori è tutto ok: abbiamo riaperto ora la nostra struttura commerciale dopo quasi 3 mesi di chiusura degli uffici a causa dell'emergenza Covid-19, io mi sono attivato subito per pagare tutte le aziende che hanno collaborato con il nostro club. In questi giorni stiamo effettuando i pagamenti e nel giro di pochissimo tempo ogni fornitore sarà saldato. E' tutto sotto controllo, la nostra è una società sana".

Nota poi sulla squadra: "Ho io la delega all'area tecnica e sto lavorando intensamente insieme ai calciatori e a mister Abascal. Poi ovviamente qualsiasi decisione in merito spetterà sempre al nostro patron Pulcinelli, se andremo avanti così sono pronto a lavorare 20 ore al giorno, come sto già facendo, per essere costantemente al fianco dei ragazzi. La struttura ora è più snella, siamo molto carichi e noto tanta concentrazione. In questi giorni ho visto un ambiente davvero molto sereno, con stima e rispetto tra tutti. Con i giocatori, personalmente, ho instaurato immediatamente un rapporto bellissimo, sia con i più esperti che con i più giovani. Abbiamo parlato molto e abbiamo avuto degli scambi di idee anche per quanto concerne il discorso stipendi, che non considero un problema. Ora puntiamo a vincere tutte le partite, ovviamente ragionando gara dopo gara. Abbiamo una squadra forte dal punto di vista tecnico, credo che con questa nuova concentrazione e con la mentalità vincente portata da mister Abascal dovremo incutere terrore ad ogni avversario, su tutti i campi".