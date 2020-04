Ascoli, Di Maso: "Siamo una squadra e dimostreremo gratitudine al Patron Pulcinelli"

vedi letture

Il vice presidente vicario dell'Ascoli Andrea Di Maso ha commentato al sito ufficiale del club la nomina: "Come prima cosa vorrei ringraziare coloro i quali hanno avuto delle belle parole nei miei confronti e che mi hanno rivolto un sentito in bocca al lupo per questa nuova avventura. Sono carico di entusiasmo per questo ruolo e garantisco che lavorerò dedicando tutte le energie necessarie per il bene della società e per il rispetto dei tifosi. Sono lieto di collaborare in assoluta sinergia con le figure già esistenti, che godono della mia stima e fiducia. Il mio lavoro non potrà prescindere dall'apporto che finora i professionisti dell’Ascoli Calcio hanno dato a questo club. Il Presidente Neri, fin dal suo ingresso in società, ha messo a disposizione di tutti la propria esperienza, conoscenza e competenza. Il suo ruolo continuerà ad essere determinante come lo è stato fino ad ora. Sono felice di collaborare con lui e con tutto lo staff. I presupposti per fare bene ci sono tutti, le premesse sono incoraggianti, ma ora si lavora. Mi piace che la Società, me in primis, abbia un profilo umile e concreto, vorrei che fossero i fatti a decretare la bontà o meno dell’operatività del Club. Il primo impegno di tutti noi è quello di metterci a disposizione e di sacrificarci in qualsiasi modo anche per contenere i costi, che, a causa dell’emergenza, sono diventati eccessivamente onerosi per l’equilibrio finanziario della società, nonostante i grandissimi sforzi della proprietà. Siamo una squadra e tutti Insieme dimostreremo gratitudine al Patron Pulcinelli per averci dato questa possibilità".