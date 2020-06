Ascoli, difesa a tre e poi tanti dubbi. Abascal fa le prove in vista dell'esordio in B

Spazio sul Corriere Adriatico alle prove tattiche in casa Ascoli in vista del ritorno in campo contro la Cremonese nel recupero che aprirà la Serie B dopo il lungo stop dovuto all'emergenza Coronavirus. Al momento l'unica certezza in casa bianconera è quella relativa alla difesa che sarà a tre con Brosco affiancato da Valentini e Gravillon, mentre il resto è un'incognita con il centrocampo a cinque che appare probabile, ma non è l'unico possibile visto che in avanti c'è ampia scelta e si potrebbe pensare a un tridente – puro o mascherato – per l'esordio del giovane tecnico iberico in una delicata sfida salvezza.