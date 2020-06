Ascoli, Dionigi: "Non è una svolta ma un punto di partenza. Siamo sulla strada giusta"

L'allenatore dell'Ascoli Davide Dionigi è intervenuto in sala stampa dello stadio "Del Duca" al termine del match pareggiato 1-1 contro il Crotone: "Penso che non sia una svolta perchè tutto può essere azzerato già dalla prossima partita. Sicuramente è un punto di partenza, i ragazzi mi hanno dimostrato di essere sulla stradagiusta sia dal punto di vista caratteriale che della prestazione. Ho chiesto una reazione di orgoglio per una piazza bella e importante come Ascoli".

Sulle tante assenze e sull'ingresso in campo di Costa Pinto

"Costa Pinto non lo conoscevo ma ha qualità ed è molto intelligente. Ha fatto in campo quello che avevo chiesto, ma tutti i giocatori si sono sacrificati considerata l'emergenza in cui eravamo. Tutto sommato penso che il risultato sia giusto sopratutto per lo spirito che abbiamo messo in campo. Brosco all'ultimo momento ha avuto un risentimento, speriamo che per Ninkovic non sia nulla di serio".

Sui prossimi impegni di campionato

"A Cosenza sarà una battaglia e per fortuna abbiamo qualche giorno in più per prepararci al meglio. Visti i tanti impegni ravvicinati non abbiamo potuto fare molti allenamenti ma sono comunque soddisfatto nonostante il rammarico della sfida di Venezia".

Sui giocatori in scadenza di contratto al 30 Giugno

"Hanno deciso tutti di rimaner fino al termine della stagione. Una scelta forte che dimostra quanto la squadra sia unita e composta da uomini che tengono alla maglia".

