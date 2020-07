Ascoli, Dionigi: "Partita interpretata benissimo, la squadra non molla mai"

vedi letture

Davide Dionigi, allenatore dell'Ascoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 2-2 contro il Pordenone. Queste le sue parole, riprese da TuttoAscoliCalcio.it: "I ragazzi hanno interpretato la partita benissimo, siamo stati sfortunati negli episodi ma giocavamo contro una squadra solida. Il gol preso dopo 40'' è pesato molto, abbiamo pagato cara una nostra ingenuità ma c'è stata la reazione giocando a calcio. Questa squadra non molla mai, ce l'ha nel DNA. Chi ha giocato e chi è subentrato ha fatto bene e non ho dubbi su questo. Il nostro calendario è impegnativo, cresciamo di partita in partita, l'episodio è stato favorevole, preferisco di non parlare di episodi dubbi, continuo a seguire questa linea fiducioso di non ritrovarmi più a commentare, mi fermo qua.

"La parata finale ha salvato la partita del Pordenone, ma dobbiamo accontentarci, Quando vai sotto di due gol, la recuperi e lotti per vincere devi essere contento anche di un pareggio se avviene in un determinato modo e giocando a calcio. Ninkovic è un giocatore importantissimo, è un ragazzo che sta crescendo molto per quello che ci sta mettendo, come carattere, come rincorre gli avversari: è da categoria superiore, mi aspetto molto da lui, è uno che ti da il cuore se gli tocchi le corde giuste. E' molto sensibile, mi fa piacere il suo atteggiamento: per qualità è determinante, ma ora è determinante l'Ascoli, il gruppo e la compattezza. Giornata no per Ranieri? Ci può stare, ha speso tanto e non è stato bene in settimana. Ha sofferto i primi minuti, dobbiamo solo ringraziarlo che ha speso tanto cosi come tutto il gruppo", ha concluso il tecnico della formazione bianconera.