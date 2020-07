Ascoli, Dionigi: "Vittoria voluta, passi in avanti anche a livello di manovra"

vedi letture

Al termine del match vinto contro il Cosenza, interviene in sala stampa l'allenatore dell'Ascoli, Davide Dionigi. Queste le sue parole così come riportate da Piceno Time: "Oltre ai tre punti volevo passi in avanti sulla manovra; quando parlo di possesso palla non mi riferisco a quello sterile, fatto nella propria metà campo, ma esplicitamente alla manovra, che, soprattutto nel primo tempo, siamo riusciti a fare con questo posizionamento tattico. La squadra ha palleggiato, ha tenuto gioco, il passo in avanti c’è stato. Quella di stasera è una vittoria che ci voleva per tutta Ascoli, so che non abbiamo fatto ancora nulla, ma sarebbe bello poter condividere questi momenti con i nostri tifosi, che finora non ci hanno fatto mancare il loro sostegno".