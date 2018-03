Ascoli, distorsione al ginocchio per Carpani: si attendono gli esami

© foto di Federico Gaetano

Nella sfida contro la Ternana, l'Ascoli ha perso per infortunio Gianluca Carpani: "Ha una distorsione al ginocchio, è una grande perdita perché Gianluca rispecchia Ascoli nella maniera giusta, per come sta in campo e per come tiene al risultato", ha spiegato il tecnico Serse dopo la gara. Per capire meglio l'entità dell'infortunio si attendono gli esami di rito.