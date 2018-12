© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Dopo la sconfitta rimediata a Venezia, domenica di riposo per l'Ascoli per riprenderà ad allenarsi domani. Alle 14:30 al Picchio Village infatti i bianconeri si ritroveranno per riprendere la preparazione in vista della sfida contro il Cittadella in programma sabato prossimo.