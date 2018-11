Ascoli, domani la ripresa dopo la domenica di riposo

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

E' fissata per lunedì alle ore 15:00 al Picchio Village la ripresa della preparazione dell'Ascoli che ha goduto di un giorno di riposo dopo l'importante successo conquistato in casa del Benevento. Il prossimo impegno di campionato dei bianconeri è in programma sabato 10 novembre alle ore 15:00 al Del Duca contro il Padova.