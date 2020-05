Ascoli, domani la sanificazione del centro sportivo. Da lunedì si riparte con le attività di gruppo

Torna in campo anche l'Ascoli. Come riportato da TuttoB, il centro sportivo 'Picchio Village' verrà sanificato e dunque la compagine bianconera potrà tornare in campo da lunedì, per poter sostenere gli allenamenti individuali. Nonostante i lavori di sanificazione, i giocatori torneranno a casa per mangiare e farsi la doccia.