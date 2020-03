Ascoli, domani mattina la partenza per il ritiro di Coverciano

Prosegue al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, che domenica 8 marzo alle ore 15:00 affronteranno la Virtus Entella al "Comunale" di Chiavari. I titolari della sfida di ieri con il Chievo hanno svolto una seduta defaticante in piscina o in palestra; tutti gli altri sono stati impegnati in attivazione, esercitazione tecnica, sviluppi offensivi e partita a campo ridotto. Si è allenato a parte Padoin, terapie per Beretta, Ranieri e Rosseti.

Domani alle 11:00 è in programma una seduta di lavoro a porte chiuse; seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro di Coverciano.