Ascoli, dopo la sconfitta di Venezia la squadra chiede di andare in ritiro da domani sera

vedi letture

I bianconeri, rientrati oggi pomeriggio dalla trasferta di Venezia, sono scesi subito in campo al Picchio Village per la seduta di allenamento: lavoro defaticante per i titolari della sfida di ieri del Penzo; seduta individuale e partita a campo ridotto per il resto del gruppo.

Domani alle ore 18:00 è in programma una nuova seduta di allenamento al Picchio Village. La squadra, per rafforzare ancor più la convinzione di poter conquistare la salvezza, ha chiesto ed ottenuto di tornare in ritiro a partire da domani sera, per trascorrere insieme la vigilia della sfida con i pitagorici.