Ascoli, Ducci: "Anno zero del nostro progetto. Attenzione rivolta al mercato extra nazionale"

vedi letture

In occasione della presentazione del neo tecnico Valerio Bertotto il direttore generale del club Piero Ducci ha parlato della nuova stagione che sta per partire e degli obiettivi del club bianconero: “Siamo di fronte a una nuova stagione in cui l’Ascoli dovrà necessariamente fare bene. Si tratta dell’anno zero del nostro progetto e deve essere un anno di ricostruzione di un Ascoli un po' diverso, più aziendale e organizzato. Fra gli obiettivi che abbiamo ci sono quelli di essere una società di stile, con idee calcistiche proposte in maniera intelligente, con un progetto che possa prevedere la valutazione di profili forse meno conosciuti, ma con l’attenzione rivolta ad un mercato extra nazionale. - continua Ducci come su legge sul sito del club – Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico e spero di ricambiare la fiducia con la maggiore professionalità possibile e di essere un riferimento importante per l’Ascoli non solo per oggi, ma soprattutto per il futuro”.