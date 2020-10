Ascoli, Ducci: "Felici del ritorno dei tifosi allo stadio. E di averli onorati con la vittoria"

vedi letture

Il direttore generale dell’Ascoli Pietro Ducci commentando la vittoria di ieri sulla Reggiana ha parlato del ritorno dei tifosi allo stadio: “Siamo felicissimi di aver onorato con una vittoria il primo impegno in presenza dei tifosi; questo è per noi motivo di orgoglio, siamo contenti di averli rivisti allo stadio, rappresentano un valore aggiunto per la squadra e per la città. Ringrazio infinitamente i presenti di ieri e mi auguro di rivedere presto sugli spalti anche chi ieri non c’era. - continua Ducci come si legge sul sito del club - Voglio ringraziare ulteriormente tutti quei tifosi che hanno aderito alla nostra iniziativa di Special supporter. Ora mi auguro che ci sia un incitamento che vada oltre perché la comunità dell’Ascoli è attaccatissima al territorio e all’Ascoli Calcio e di questo ne siamo felici”.