Ascoli, due indizi fanno per sperare per il tesseramento del centrocampista Sankoh

Da diversi giorni in casa Ascoli si attende lo sblocco della situazione relativa al centrocampista Baissama Sankoh. Il francese classe ‘92 ha dovuto infatti sottoporsi a esami più approfonditi per l’idoneità agonistica e ormai ogni giorno sembra essere quello buono per il suo tesseramento con il club marchigiano che però ancora non è arrivato. Fra ieri sera e oggi sono però arrivati due indizi che sembrano avvicinare Sankoh all’Ascoli: nella serata di ieri infatti il giocatore era assieme a tutto il resto della squadra a cena, segno che è già integrato nel gruppo nonostante i pochi giorni di allenamento agli ordini di Stellone, questa mattina invece si è sbottonato il presidente Massimo Pulcinelli che al Corriere Adriatico ha parlato del suo tesseramento spiegando che “può aggiustare il centrocampo”. Sembrerebbe mancare a questo punto solo il comunicato ufficiale per chiudere la telenovela.