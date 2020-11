Ascoli e Covid-19. Pulcinelli: "Per la ripresa contiamo di essere quasi al completo"

Rinviata la gara contro il Pisa, e ora con lo stop dovuto dalla sosta, l'Ascoli ha ripreso la preparazione dopo aver attraversato giorni segnati dal Covid-19. Dalle colonne del Corriere dello Sport, ecco il commento del patron bianconero Massimo Pulcinelli: "Che periodo è per noi? Beh, abbiamo dieci positivi al Covid... quindi stiamo aspettando che si negativizzino. Bertotto? Tra poco uscirà anche lui dalla quarantena e sarà pronto per riscattare le ultime prestazioni negative, insieme a tutta la squadra. Per la ripresa del campionato contiamo di essere quasi al completo. La sfida contro l’Entella sarà importante per entrambe le squadre, perciò dobbiamo prepararci al meglio".