Ascoli, è emergenza in tutto i sensi: tra stop forzato ed esonero di Stellone

In un convulso momento come quello attuale, i club calcistici stanno pensando alla riorganizzazione in vista della futura ripresa, fissata per il momento al 3 aprile, ma c'è chi, come l'Ascoli, deve fare i conti con un momento no. Ormai troppo prolungato.

Ecco quindi che si andrà verso il terzo cambio stagionale sulla panchina, con l'esperienza in bianconero di mister Roberto Stellone che pare giunta al termine. A guidare la squadra dovrebbe essere Guillermo Abascal, che aveva già traghettato i bianconeri, salendo dalla Primavera, nel passaggio tra l'ex Paolo Zanetti e il citato Stellone: una sosta, nella disgrazia, propizia. Per rimettere insieme tutti i cocci.

Sembra che per questo passo manchi solo l'ufficialità, ma la stessa non dovrebbe tardare ad arrivare, soprattutto dopo il colloquio di patron Massimo Pulcinelli con la squadra.