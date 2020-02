© foto di Federico Gaetano

Il neo centrocampista dell’Ascoli Mirko Eramo ha parlato in conferenza stampa ricordando di quando con la maglia del Crotone segnò contro i bianconeri: “Cercherò di farmi perdonare per quell’episodio, magari segnando qualche rete importante per l’Ascoli. Questa è una piazza che ha una storia fantastica e i miei tentennamenti erano legati alla mia famiglia perché non è facile spostarsi a gennaio con due bambini. Poi parlando con mia moglie abbiamo pensato che era la scelta giusta per la mia carriera”.