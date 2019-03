Ascoli, firmata la convenzione per il Del Duca per i prossimi 5 anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente dell’Ascoli Giuliano Tosti ha parlato sul sito ufficiale del club dopo la firma di questa mattina per la nuova convenzione con il Comune per l’utilizzo dello stadio Del Duca: “Tutti sono rimasti stupiti dalla rapidità con cui è stato raggiunto l'accordo per la firma della convenzione, abbiamo lavorato in questo senso da subito, appena rilevata la Società. Ringrazio il DG Lovato, il nostro Segretario Marcolini, il Sindaco, il dirigente comunale Ciccarelli, tutti hanno dato il proprio contributo per raggiungere questo traguardo. Il Patron Pulcinelli, che ho sentito poco fa e di cui porto i saluti, è molto contento di questa convenzione; faremo di tutto per portare bimbi e famiglie allo stadio. - continua Tosti - Abbiamo dato disponibilità a questo partenariato perché il privato ha tempi e procedure più snelle del pubblico e non vogliamo impiegare cinque anni per realizzare la curva. Cercheremo di agire nel minor tempo possibile, vorremmo realizzare una curva coperta. Il mio sogno è abbattere la Curva alla fine del campionato".

Queste invece le parole del sindaco Guido Castelli: “È un piacere lavorare con questa società, composta da persone ragionevoli e, quando ci sono queste premesse, i problemi si risolvono, come già dimostrato in occasione della copertura della Tribuna Ovest o della situazione riguardante i Distinti Est con conseguente aumento della capienza dell'impianto. È stato fatto un avviso pubblico per sapere se c'erano altre proposte poi è seguita questa convenzione che ha il merito di prevedere uno scambio fra la prestazione economica della Società e le opere mirate al miglioramento dello Stadio. Questa procedura consente nei cinque anni, a chi verrà dopo di me, di avere il tempo per valutare ulteriori forme di convenzione. Nell'accordo è prevista una maggiorazione dell'importo che l'Ascoli dovrà al Comune (si passa da 80.000,00 € a 120.000,00 € annui per un totale di 600.000,00 € in cinque anni), ma non faremo cassa perché il corrispettivo che l'Ascoli dovrà al Comune sarà mirato al miglioramento dell'impianto. - continua il sindaco - Per la Tribuna Est è in produzione l'ultimo pezzo, le balaustre, di cui si sta occupando una ditta di Tortoreto. E' nei nostri programmi riconsegnare la Tribuna entro la fine del campionato. Quanto alla Curva Sud, stiamo lavorando con l'ufficio del terremoto per un finanziamento nell'ottica di un partenariato fra pubblico e privato".