Domenica di riposo concessa all'Ascoli, reduce dalla vittoria per 3-1 contro lo Spezia. La squadra bianconera infatti riprenderà ad allenarsi solo lunedì alle 14:30 al Picchio Village per iniziare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato a Venezia.