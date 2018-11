Ascoli, fissata per martedì la ripresa degli allenamenti

© foto di Federico Gaetano

E' fissata per martedì alle ore 15:00 la ripresa della preparazione dell'Ascoli al Picchio Village. Dopo la sconfitta subita in casa contro il Padova, i giocatori bianconeri hanno avuto a disposizione due giorni di riposo. Oltre a Valeau e Coly, rispettivamente a Roma e Bologna per recuperare dai rispettivi infortuni, non ci sarà Frattesi, che domani sera raggiungerà il ritiro della Nazionale Under 20.