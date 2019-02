© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Solo panchina in casa Ascoli per Ciciretti, con Vivarini che sceglie Rosseti e Beretta per l'attacco. Padalino punta invece su Matarese-Mazzeo come coppia d'attacco. Ecco le formazioni ufficiali di Ascoli-Foggia.

Ascoli (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Laverone, Valentini, Brosco, Rubin; Frattesi, Addae, Casarini; Ninkovic; Rosseti, Beretta. Allenatore: Vivarini.

Foggia (3-5-2): Leali; Martinelli, Billong, Ranieri; Ngawa, Deli, Greco, Busellato, Cicerelli; Matarese, Mazzeo. Allenatore: Padalino.