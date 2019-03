Ascoli, Frattesi convocato in U20. Salterà il recupero col Lecce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Ascoli dovrà fare a meno del centrocampista Davide Frattesi per il recupero di campionato contro il Lecce che si giocherà il 23 marzo al Via del Mare. Il giocatore infatti è stato convocato dalla Nazionale Under 20 per le sfide contro Repubblica Ceca e Svizzera, in programma rispettivamente il 21 e 25 marzo, valide per il Torneo Otto Nazioni.