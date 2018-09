Ascoli, Ganz: "Spero di segnare il più presto possibile, mi manca il gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Ganz è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match tra Ascoli e Cremonese (0-0): "Il pareggio dà morale, ma volevamo vincere. La palla però purtroppo non è entrata, dobbiamo continuare a lavorare. Se arrivo sui palloni vuol dire che ci sono, mi sarebbe piaciuto segnare davanti al nostro pubblico, peccato, sarà per la prossima. Abbiamo grande fiducia l'uno nell'altro, volevamo vincere anche per Ardemagni. Possiamo fare cose importanti quest'anno. I miei obiettivi? Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili, personalmente spero di segnare presto, il gol è la cosa più importante per un attaccante. Ho sentito mio padre prima della partita, mi ha augurato di segnare".