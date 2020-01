Ascoli, Gerbo può partitre. Piace al Crotone

© foto di Andrea Rosito

Secondo il Corriere dello Sport in uscita dall’Ascoli potrebbe esserci anche il centrocampista Alberto Gerbo nonostante le 13 presenze, con un gol, collezionate in questa prima parte di campionato. Il classe ‘89 sarebbe infatti nel mirino del Crotone dove ritroverebbe Giovanni Stroppa con cui a Foggia ha lavorato dal 2016 al 2018 conquistando la promozione in Serie B.