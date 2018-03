Ascoli Giaretta inibito dal Giudi Sportivo fino al 10 maggio

© foto di Federico Gaetano

Inibizione "a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali a rappresentare la società nell'ambito federale" fino al 10 maggio prossimo e multa di tremila euro per il ds dell'Ascoli Cristiano Giaretta. E' questa la sanzione che il Giudice Sportivo di Serie B ha comminato al dirigente dei bianconeri dopo il match dell'ultimo weekend contro la Ternana. Tale decisione è stata presa "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un Assistente impedendogli di entrare nel proprio spogliatoio e rivolto, allo stesso, espressioni gravemente ingiuriose, reiterando tale comportamento anche nei confronti del Direttore di gara oltre ad indirizzargli epiteti gravemente ingiuriosi".