Ascoli, Giaretta: "Salvezza dedicata ai Bellini, sempre presenti"

© foto di Federico Gaetano

Dopo Serse Cosmi, anche Cristiano Giaretta manda un messaggio ad Ascoli e all'Ascoli. Via Facebook, il direttore sportivo dei marchigiani scrive così: "Sento di dover dedicare questa salvezza al nostro Presidente Bellini e alla Presidentessa Marisa. Solo chi li ha conosciuti bene sa che è doveroso farlo, giocatori in testa. Questa salvezza è frutto dell' aver avuto al nostro fianco la loro incessante positività e il loro spessore umano, mai hanno perso le certezze di un lavoro dispendioso, oneroso e condiviso. Nei momenti più bui erano ancora più presenti, sempre lì, pronti a fare migliaia di chilometri per sostenere la squadra. Grazie Francesco e grazie Marisa, unici e inimitabili".