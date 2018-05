Ascoli, Giaretta: "Serve resettare tutto, con l’Entella fuori gli artigli”

© foto di Federico Gaetano

Al termine della partita con il Brescia, il ds dell'Ascoli Cristiano Giaretta ha così espresso il suo pensiero in merito ai bianconeri. "In campo c'erano molti giovani che hanno disputato una grande partita; la consideravo per loro una prova di maturità che hanno superato. E' mancata la ciliegina sulla torta dopo un girone di ritorno in cui la squadra ha collezionato 26 punti. Dobbiamo pensare alla prossima sfida con l'Entella: avremo dalla nostra due risultati su tre dato che all'Ascoli basterà il pareggio, ma a questo non dovremo pensare se non alla fine delle due gare. Ci aspetta una trasferta lunga, ora va smaltita la delusione per ripartire con una nuova sfida nella quale servirà tirare fuori gli artigli come abbiamo fatto stasera. Oggi lo scoramento è dei tifosi, che hanno dimostrato un grande attaccamento ed è anche il nostro, i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, ma non è bastato, hanno messo tutto in campo costruendo più occasioni da gol. Le gambe ci sono, ora bisogna resettare la testa", ha detto.