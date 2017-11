Ascoli, Gigliotti fermo per influenza. Favilli con l'Under 21

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Prosegue la preparazione dell'Ascoli in vista del match interno con il Foggia di domenica prossima. Si è allenato a parte Gigliotti, rimasto ieri a riposo a causa di uno stato influenzale. Terapie per Padella e Mignanelli; assenti Favilli, che domani alle 15:30 scenderà in campo all'Adriatico di Pescara per l'amichevole fra Nazionale Under 21 e Pescara Calcio e D'Urso, che, sempre domani, ma con inizio alle 18:00, affronterà con l'Under 20 i pari età della Germania per il Torneo "Otto Nazioni".