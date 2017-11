Ascoli, Gigliotti: "Il tempo è scaduto. Contro il Foggia dobbiamo vincere"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore dell'Ascoli Guillaume Gigliotti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Foggia, club in cui ha militato, spiegando che per lui non si tratterà di una gara come le altre: “Sarà una partita molto sentita per me, ho conservato un buonissimo ricordo dei due anni in C, mi sono trovato benissimo, conosco tutti i giocatori e anche i tifosi. Sarà una sfida particolare anche se non so dire se ho lasciato un buon ricordo perché quando andai via ricevetti molti messaggi critici, quindi non so se avrò applausi o fischi. Il punto di forza del Foggia è certamente l'attacco e ricordo che quando gli avversari ci affrontavano facevano molta fatica a contenerci, il Foggia era una squadra difficile anche perché imprevedibile. - continua Gigliotti come si legge sul sito del club parlando dell'infortunio di Mignanelli – Ci dispiace molto e gli siamo vicini, perdiamo un calciatore fondamentale per noi, quando rivedo l'entrata su di lui e poi quella che mi è costata l'espulsione nel turno precedente mi rendo conto di come sia diverso il metro di giudizio degli arbitri. Domenica dovremo farci trovare pronti, il tempo è scaduto e ci dobbiamo svegliare, siamo ultimi in classifica e dobbiamo incassare meno gol se vogliamo vincere le partite. Domenica abbiamo un'occasione importantissima per risalire la classifica”.