Ascoli, gioia Dionigi: "Sofferenza finale dettata da calo fisico, ma dominio per un'ora"

"La Salernitana gioca un ottimo calcio quindi abbiamo deciso di farli giocare nella loro metà campo e senza il calcio di rigore la partita era già chiusa al 50esimo del secondo tempo. Non dobbiamo dimenticarci che avevamo avuto anche l'occasione del quarto gol negato da un miracolo del loro portiere. Hanno cambiato poi sistema di gioco e noi ci siamo dovuti abbassare tanto perchè avevamo speso molte energie fisiche e nervose e abbiamo preso gol su un altro episodio ma devo ammettere che non assorbivamo più bene le loro giocate e le superiorità numeriche che creavano ma è venuto fuori il carattere, il cuore e la voglia di dimostrare che la squadra non molla mai e siamo riusciti a far vedere che l'Ascoli ci sarà fino alla fine. Eravamo in emergenza per via di alcune assenze ma chi è subentrato e sceso in campo stasera ha fatto benissimo. Con Trotta ho parlato molto in settimana e sentivo che sarebbe arrivato il suo momento. La cosa più importante è che tutto il gruppo ha capito che mettersi a disposizione del gruppo senza egoismi porta risultato. Oggi il merito è tutto dei ragazzi, hanno lavorato veramente tanto in allenamento e si meritavano questa soddisfazione. A questo punto c'è il rammarico dei punti persi con il Venezia dove non meritavamo la sconfitta ma al momento non guardo classifica e risultati perchè abbiamo l'obbligo di vedere partita per partita senza tanti calcoli quindi già da domani testa al prossimo incontro con l'Empoli. Questa è una città che sto conoscendo e toccando con mano, con grande passione per questi colori. Speriamo di ripagarla fino alla fine". Così mister Davide Dionigi ai microfoni di PicenoTime.