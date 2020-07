Ascoli, gioia Morosini: "Dionigi ci ha dato tanto, sofferenza è nel nostro DNA"

Protagonista in positivo della partita vinta dall'Ascoli contro la Salernitana, Leonardo MorosinI ha commentato così il successo di stasera ai microfoni di DAZN: "La sofferenza finale? Evidentemente è nel nostro DNA, non è la prima volta che ci complichiamo la vita da soli. Per quanto mi riguarda, però, è una vittoria importantissima sia per il morale, sia per la classifica. L'esultanza del gruppo dopo il triplice fischio certifica la ritrovata compattezza dopo un periodo non semplice. Sapevamo che la Salernitana aveva bisogno di punti, avevano sei assenze e quindi non sapevamo con quale modulo avrebbero giocato. Mister Dionigi, però, ha preparato bene la partita e dal suo arrivo sono cambiate tante cose. Non dobbiamo abbassare la guardia, ci aspettano cinque finali e dobbiamo fare il massimo. Ruolo? Per Cellino sono una mezz'ala, probabilmente stasera sarà contento. Battute a parte, sono completamente a disposizione dell'allenatore".