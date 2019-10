Ascoli, Gravillon e il passato. “Pescara? Scenderò in campo per vincere”

Il difensore dell’Ascoli Andrew Gravillon non guarda più al passato, ma solo al futuro. Dopo la gara di Cremona, da cui i bianconeri sono usciti sconfitti, il calciatore ha parlato della prossima gara contro il Pescara, la squadra dove ha giocato fini alla passata stagione, spiegando che è ormai un capitolo chiuso: “Io ora sono un giocatore dell’Ascoli e scenderò in campo solo per vincere. - spiega Gravillon come riporta Picenotime - A Pescara è stata una bella esperienza, ma fa parte del passato”.