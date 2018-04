Ascoli, i convocati di Cosmi: c'è Cherubin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 25 i bianconeri convocati da Mister Cosmi al termine della seduta di rifinitura, che la squadra ha svolto questa mattina al Picchio Village e che ha preceduto il pranzo e la partenza per Foggia. Disponibile Cherubin, che in settimana si era riaggregato al gruppo; out Bianchi e Pinto, oltre ai lungodegenti Carpani, che ha ripreso a camminare senza l'ausilio delle stampelle e Favilli, che lunedì 23 aprile tornerà ad allenarsi nel centro sportivo bianconero.

Portieri - Agazzi, Lanni, Venditti.

Difensori - Cherubin, De Santis, Florio, Gigliotti, Mengoni, Mignanelli, Mogos, Padella.

Centrocampisti - Addae, Buzzegoli, Castellano, Clemenza, D'Urso, Kanoute, Martinho, Parlati.

Attaccanti - Baldini, Ganz, De Feo, Lores Varela, Monachello, Rosseti.