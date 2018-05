Ascoli, i convocati di Cosmi: rientra Pinto, out Cherubin e altri cinque

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 24 i calciatori convocati da Serse Cosmi, tecnico dell'Ascoli, per la sfida contro la Virtus Entella di domani. Squalificato Addae, non partiranno per la Liguria anche gli

indisponibili Buzzegoli, Carpani, Cherubin, Favilli e Martinho. Questo l'elenco completo:

Portieri: Agazzi, Lanni, Venditti

Difensori: De Santis, Florio, Gigliotti, Mengoni, Mignanelli, Mogos, Padella, Pinto, Perri



Centrocampisti: Bianchi, Castellano, Clemenza, D'Urso, Kanoute, Parlati

Attaccanti: Baldini, De Feo, Ganz, Lores Varela, Monachello, Rosseti