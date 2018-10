Sono venti i calciatori convocati da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, per la gara contro l'Udinese. Torna a disposizione Matteo De Sciglio. Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio. Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo. Centrocampisti:...

Juventus, 20 convocati per l'Udinese: torna De Sciglio. Out Khedira

Il Secolo XIX: “La Figc non riceve i giocatori dell'Entella”

Serie B, le designazioni arbitrali: Ghersini per Palermo-Crotone

Spezia, Terzi: "Siamo in crescita. A Livorno vogliamo migliorarci"

Cosenza, spuntano due nomi per il dopo Braglia: Calabro e Breda

Lecce, Liverani: "A Verona per fare punti. Ma senza ansie"

Pescara, lavoro differenziato per Scognamiglio e Brugman

Spezia, esercitazioni tattiche per gli uomini di mister Marino

Carpi, terapie per l'attaccante Alessandro Piu

Hellas, Grosso: "Lecce ha entusiasmo, verrà a Verona per fare suo gioco"

Benevento, sessione tattica per la rosa di mister Bucchi

Crotone, Rohden: "Felice per la Nazionale. Testa al Palermo"

Cosenza, Braglia: "Carpi? Partita difficile per noi e per loro"

Ascoli, i convocati di Vivarini per la gara con il Foggia

Benevento, i convocati di Bucchi: out Costa, c'è Billong

Pescara, i convocati di Pillon per la gara con il Benevento

Carpi, i convocati di Castori: out Pezzi e Piu

Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Vivarini per il match di domani pomeriggio con il Foggia:

