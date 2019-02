Ascoli, i convocati per il Foggia. Out Ardemagni e Lanni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 24 i calciatori dell'Ascoli convocati da Vincenzo Vivarini per la gara di domani sera con il Foggia: non è in elenco Lanni, rientrato soltanto ieri in gruppo.

PORTIERI: Bacci, Milinkovic Savic, Scevola

DIFENSORI: Andreoni, Brosco, Laverone, Quaranta, Rubin, Valentini

CENTROCAMPISTI: Addae, Baldini, Casarini, Cavion, Chajia, Coly, Frattesi, Iniguez, Troiano

ATTACCANTI: Beretta, Ciciretti, Ganz, Ngombo, Ninkovic, Rosseti.

SQUALIFICATI: Padella

INDISPONIBILI: Ardemagni