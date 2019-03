Ascoli, i convocati per il Verona. Torna Lanni, Ardemagni ancora out

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico dell'Ascoli Vincenzo Vivarini in vista della gara in casa dell'Hellas Verona. Torna a disposizione il portiere Lanni, mentre non è ancora al top Ardemagni, comunque prossimo al rientro. Fra gli indisponibili anche Valentini, che non ha recuperato del tutto dal problema alla spalla. Squadra e staff partiranno subito dopo pranzo alla volta di Verona, dove domattina è in programma la seduta di rifinitura.

Portieri: Bacci, Lanni, Milinkovic-Savic

Difensori: Andreoni, Brosco, D'Elia, Laverone, Padella, Quaranta, Rubin

Centrocampisti: Addae, Baldini, Casarini, Cavion, Chajia, Coly, Frattesi, Iniguez, Troiano

Attaccanti: Beretta, Ciciretti, Ngombo, Ninkovic, Rosseti

Indisponibili: Ardemagni, Valentini

Squalificati: Ganz