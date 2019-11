© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il rigore? Batto io, no tu no: il caso Ninkovic". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Adriatico. Il riferimento è legato al battibecco avuto fra Ninkovic e Da Cruz in occasione del calcio di rigore realizzato dai bianconeri nell'1-1 con il Venezia e che ha portato l'ex genoano a chiedere insistentemente, e poi accontentato, il cambio.