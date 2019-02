© foto di Marco Frattino

Chiuso il mercato di riparazione, il Corriere Adriatico scrive dell'Ascoli in prima pagina. "Preso De Luca, squadra stasera a Lecce", il titolo del giornale che sottolinea l'ingaggio dell'attaccante dell'Entella - in forza al Cluj negli ultimi sei mesi - oltre quello dell'argentino Iniguez. In serata la formazione bianconera scende in campo per l'anticipo del 22esimo turno di Serie B.