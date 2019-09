Ascoli, i voti al mercato: esperienza Padoin. Scamacca in rampa di lancio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trattenere il fantasista Nikola Ninkovic è stato un grande successo viste le sirene di mezza Serie A che hanno suonato a lungo nel corso del mercato. Così come importante è stato trattenere Ardemagni in attacco a cui è stato affiancato da due giovani interessanti come Scamacca e Da Cruz. In difesa sono arrivati due giocatori affidabili come Gravillon e Pucino e due giocatori da scoprire come Ferigra e Alcantara. A centrocampo la società ha pescato due svincolati d’esperienza come Gerbo – che in questi anni ha dimostrato di essere un ottimo elemento per la B e sopratutto Padoin reduce da una lunghissima carriera in Serie A e jolly prezioso potendo rivestire più ruoli. Fra i pali è arrivato Leali ad affiancare Lanni per una coppia di sicuro affidamento.

il Colpo: Gianluca Scamacca, classe ‘99, è chiamato a confermare quanto di buono si dice sul suo conto, e ha mostrato finora solo a sprazzi, per spiccare il volo verso il grande calcio. L’inizio (5 gol in 4 gare fra campionato e Coppa Italia) è stato più che promettente e se il buongiorno di vede dal mattino... ad Ascoli possono star tranquilli.

L’allenatore: Dopo le ottime cose fatte vedere al Sudtirol in Serie C per Paolo Zanetti si sono spalancate le porte della Serie B. Si tratta di uno degli allenatori emergenti più interessanti del panorama italiano, con idee precise e l’idea del bel gioco fissa in testa. Ad Ascoli potrebbe stupire e spiccare il volo.

Acquisti: Petrucci (svincolato), Scamacca (Sassuolo), Gerbo (svincolato), Brlek (Genoa), Da Cruz (Parma), Tofanari (Gubbio), Pucino (Salernitana), Ferigra (Torino), Mariani (AJ Fano), Padoin (svincolato) Alcantara (Sao Paulo), Gravillon (Sassuolo), Leali (Perugia)

Cessioni: Kupisz (Bari), Santini (Padova), Padella (Vicenza), De Santis (Virtus Entella), Bacci (Lecco), Addae (Juve Stabia), Kupisz (Bari), Castellano (Alessandria), Parlati (Fano), Paolini (Fano), Fermo (V. Verona), Diop (Fano), Sarli (Fano), Ricciardi (Fano), Said (Fano), Piccinocchi (svincolato), Tofanari (Fano), Carpani (Fano), Vignati (Lecco), Baldini (Fano), Tassi (Fano), Micheli (Fermana), Cifani (Fermana), Venditti (Fano), Buonavoglia (Genoa), Quaranta (Catanzaro), Fulignati (Perugia)

Voto: 7

Ascoli (4-3-1-2): LEALI; PUCINO, Brosco, GRAVILLON, D'Elia; GERBO, Cavion, PADOIN; Ninkovic; SCAMACCA, Ardemagni. Allenatore: Zanetti (nuovo)