© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Il nome nuovo per il centrocampo dell’Ascoli arriva dall’Olanda. Si tratta di Senne Lynen del Telstar, club di seconda divisione. Il belga classe ‘99, che può giocare anche da terzino destro, piace molto all’Ascoli che vorrebbe portarlo subito in Italia approfittando del contratto in scadenza di contratto, ma il giocatore – come rivela Seriebnews.com - vorrebbe continuare la stagione in Olanda per poi svincolarsi a fine stagione e scegliere la soluzione migliore per il proprio futuro.