Ascoli, il futuro di Addae è un rebus. Offerte dalla Cina

Il futuro di Bright Addae resta un rebus. Il centrocampista è in scadenza il prossimo 30 giugno con l'Ascoli e la formazione marchigiana ha messo sul piatto un'offerta importante, con un aumento di più della metà dell'ingaggio che il giocatore percepisce attualmente. Come riporta Il Corriere Adriatico, i suoi agenti gli hanno chiesto di aspettare sperando di collocarlo all'estero, forse in Cina, dove guadagnerebbe cifre molto importanti.