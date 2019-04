© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Ascoli prosegue il silenzio stampa, con l'eccezione del presidente, Giulano Tosti, che al Corriere dello Sport ha parlato del momento dei marchigiani dopo la vittoria sul Pescara: "Adesso dobbiamo fare tre punti a La Spezia per ottenere l'aritmetica salvezza, col Pescara doveva finire così, ci abbiamo messo la forza e possiamo dare il meglio con tutti i giocatori a disposizione. I cambi di Vivarini sono stati perfetti e li abbiamo sfruttati al massimo, se Ardemagni non voleva uscire è un segnale positivo. Il Pescara è venuto per colpirci in contropiede, è una bella squadra con ottime individualità. Ma Ninkovic è un grande calciatore e anche lo spirito di sacrificio di Ciciretti sta venendo fuori. Per ora vogliamo la certezza di restare in B, poi se qualcuno molla...".