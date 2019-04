© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuliano Tosti, presidente dell'Ascoli, ha parlato in sala stampa dopo la vittoria nella sfida contro il Pescara. Queste le sue dichiarazioni, riprese da Picenotime.it: “L’Ascoli oggi ha fatto l’Ascoli vincendo una partita molto importante, giocando bene sia nel primo tempo che soprattutto nella ripresa, creando due-tre occasioni chiare da gol oltre al rigore realizzato da Ciciretti - ha detto Tosti -. Sono davvero felice per i ragazzi, per i tecnici e soprattutto per Vivarini, che abbiamo sempre difeso anche dopo la brutta sconfitta di Lecce e che sarà a lungo il nostro allenatore. Oggi i calciatori avrebbero voluto parlare con la stampa ma ho preferito presentarmi solo io per mantenere alta la concentrazione in vista della gara di La Spezia che potrebbe avvicinarci alla salvezza definitivamente. Sogno playoff? Pensiamo a salvarci il prima possibile... “.