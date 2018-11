Ascoli, il pres. Tosti: "Una giornata da ricordare al di là del risultato"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta subita in casa contro il Padova, il presidente dell'Ascoli Giuliano Tosti ha commentato la festa dello stadio bianconero: "E' stato tutto emozionante, una cornice e una festa incredibili, Carlo Mazzone era stupito e provato per tutta la riconoscenza che la città gli ha tributato oggi, è stato tutto bello, aveva le lacrime agli occhi. Sulla gara dico che siamo partiti con la mentalità giusta e abbiamo trovato il vantaggio, ma al 26' c'è stato un episodio chiave: il contrasto testa a testa fra due calciatori che ha liberato la fascia, l'arbitro che non ha fischiato e il gol del Padova. Se non ci fosse stato quell'episodio che ha portato al pareggio avversario, oggi staremmo a parlare di un'altra partita. La gara è cambiata sull'1-1, i ragazzi hanno perso tranquillità; non voglio attaccarmi a quell'episodio, ma sono convinto che abbia cambiato la partita. Mi dispiace che si sia rovinata una festa organizzata così bene, avremmo meritato un arbitro all'altezza della situazione. Ci è mancato un pizzico di fortuna perché la prestazione c'è stata, abbiamo creato almeno quattro occasioni. Ora testa bassa, umiltà e prepariamoci per Pescara. La curva era stupenda, ma anche la tribuna e la Curva Nord. Al di là del risultato è una giornata da ricordare".