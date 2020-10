Ascoli, il Presidente Acquaroli: "Ancora penalizzati, non possiamo avere spettatori"

vedi letture

L'Ascoli giocherà contro il Lecce in uno stadio vuoto. Questo perché i provvedimenti restrittivi per il Coronavirus nelle Marchesono datati 7 settembre e rimarranno in vigore fino al prossimo 7 ottobre. Il DPCM non permette il pubblico agli eventi sportivi, mentre nel resto d'Italia sono state disposte deroghe per le singole regioni. Il presidente Francesco Acquaroli, a Picenotime.it, ha parlato della situazione. "Saremo per l'ennesima volta penalizzati.Ci è successo nella gara di Coppa Italia col Perugia e purtroppo anche oggi, contro il Lecce, non potremo avere spettatori allo stadio. Dispiace perché noi, come società, avremmo applicato tutti i dispositivi di sicurezza come viene fatto ormai da settimane in tutti gli altri stadi d'Italia, di A e B, in cui entrano 1000 persone sugli spalti".