Ascoli, il presidente Neri: "Calcio può essere volano della ripresa. Non può fermarsi"

Il presidente dell'Ascoli Carlo Neri nella giornata di ieri ha parlato nel corso del meeting online dell’Ascoli Calcio "Crescere Insieme" spiegando di condividere le parole del presidente federale Gabriele Gravina: “Condivido in pieno il discorso del Presidente Gravina, il calcio rappresenta la terza industria nazionale e non può fermarsi perché potrà essere il volano della ripresa. Approvo anche il discorso della sostenibilità, bisogna riformare il calcio, con passione e innovazione, con un nuovo modello di business. Non esistono altre imprese, oltre al calcio, che iniziano l'esercizio sociale sapendo già che a fine anno avranno perdite certe. - continua Neri come riporta il sito del club - Secondo me in questo momento è inutile dire se si riprenderà a giocare o meno, questo lo deciderà “Mister Virus”, a seguire Governo e Federazioni. Mettiamo da parte le polemiche sterili ed approfittiamo di questa pausa per fare delle riforme serie”.